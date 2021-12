Festival Varilux começa nesta quinta

O já tradicional Festival Varilux de Cinema Francês abre nesta quinta-feira, 10, a sua seleção 2014, com sessões no Espaço Itaú Glauber Rocha e na SaladeArte-Cinema do Museu.

São 16 filmes em première, incluindo o aguardado drama O Passado (foto), do diretor Asghar Farhadi (o mesmo do premiado A Separação), que tem sessão às 21 horas, no Espaço Itaú Glauber Rocha.

O evento acontece em 45 cidades, em mais de 70 salas, até a próxima quarta. Os organizadores esperam um público superior a cem mil pessoas.

A programação está disponível no Cineinsite e no site do evento, www.variluxcinefrances.com.

