Festival Tela Universitária exibe 51 filmes em três dias

Filmes de curta-metragem produzidos por estudantes de todo o Brasil ganham destaque no Festival Tela Universitária. Essa será a primeira edição do festival, que além da exibição e competição dos filmes, também conta com mesas de debates e oficinas.

Desde 2016 coordenando o Cine Facom, Ailly Cavalcante conta que a ideia do festival surgiu para sair da vitrine interna de exibição dos filmes produzidos somente por estudantes da UFBA e ir para algo nacional. "A gente sentiu a necessidade de mostrar nossos filmes não só para as pessoas da UFBA, mas também ter contato com o que os outros estudantes de fora estão produzindo", diz.

Com a proposta de exibir 51 filmes em apenas três dias, o festival foi dividido em sessões que possuem no máximo 60 minutos de duração.

A primeira sessão acontece nesta quarta-feira, 24, a partir das 16h30, no Auditório da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Outras três sessões também serão realizadas nesta quarta.

"A seleção contou com curadores de várias universidades. Não só daqui de Salvador, mas de Cachoeira, da Federal Fluminense (RJ). Os professores dessas universidades receberam os filmes e, a partir das notas deles, saíram os selecionados", explica Ailly. Para a seleção, os curadores avaliaram sete critérios presentes em cada filme.

Premiação

O Troféu Guido Araújo, uma homenagem ao professor e cineasta que faleceu ano passado, será entregue às 19h de sexta, 26, na Saladearte Cinema da UFBA. O festival convidou Marília Hughes, Lara Belov e Anderson Soares para compor o painel do júri.

Com o objetivo de criar uma interação maior com o público, uma votação popular também premiará um filme.

Mesas e Oficinas

As mesas de debate 'O corpo feminino no mundo cinematográfico' e 'Acessibilidade em produções audiovisuais' acontecem no dia 26, das 8h às 10h e das 10h30 às 12h30, ambas no Auditório da Facom, com entrada franca.

A programação ainda inclui quatro oficinas gratuitas: Roteiro para Documentário, Edição de Vídeo em Smartphone, Roteiro de Ficção para Cinema e Como fazer filmes de baixo orçamento. Entretanto, todas com inscrições prévias e já encerradas.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

