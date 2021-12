Festival "Ópera na Tela" movimenta Walter da Silveira

A partir desta quinta-feira, 18, o público vai poder conferir a mostra "Ópera na Tela", que vai levar clássicos da ópera ao cinema. Realizada em parceria com o Sesc/BA, é a opção para quem aprecia ou quer conhecer melhor esse tradicional gênero erudito.

O ciclo de óperas reúne os destaques da temporada europeia recente, realizada em templos da ópera, tornando acessível a atualidade lírica mundial ao público brasileiro.

Confira a programação:

Sexta-feira, 19, 19h:

Aida (Aida, ITA)

Direção: Peter Stein

Elenco: Carlo Colombara, Anita Rachvelishvili e Fabio Sartori

Duração: 150 minutos

Classificação: 12 anos

Sinopse - Radamés reprime a revolta de Etiópia e é premiado com a mão de Amnéris, filha do Faraó. Mas ele e Aida, escrava etíope, se amam. Aida consegue para o pai Amonasro, rei etíope prisioneiro, os planos militares. Amnéris descobre e, enciumada, revela a suposta traição. Radamés é condenado à morte e Aida escolhe morrer com seu amor.

Sábado, 20, 19h:

O barbeiro de Sevilha (Il Barbiere di Siviglia, FRA)

Direção: Damiano Michieletto

Elenco: René Barbera, Carlo Lepore e Karine Deshayes

Duração: 155 minutos

Classificação: 12 anos

Sinopse - O conde Almaviva corteja Rosina com a ajuda de Figaro, barbeiro e factótum de Servilha. Dr. Bartolo quer a fortuna de sua "protegida" e a vigia. O barbeiro inventa diversos estratagemas para aproximar os dois. Figaro consegue reunir o casal e frustrar os planos do Dr. Bartolo.

Domingo, 21, 14h

Os Capuleto e os Montéquio (I Capuleti e I Montecchi, ITA)

Direção: Arnaud Bernard

Elenco: Rubén Amoretti, Jessica Pratt e Sonia Ganassi

Duração: 155 minutos

Classificação: 12 anos

Sinopse - A ópera foi baseada na peça de Luigi Scevola, e não na obra de Shakespeare. Romeo quer selar a paz casando-se com Julieta. Mas Capellio, seu pai, quer vingar seu filho morto. Por apoiar a guerra, o aliado Tebaldo, se casará com Julieta. Uma porção faz Julieta parecer morta. Romeo duela com Tebaldo, mas uma música anuncia o funeral da amada. Romeo toma o veneno. Julieta acorda.

Segunda, 22, 17h:

A noiva Czar (La Fiancée du tsar, ALE)

Direção: Dmitri Tcherniakov

Elenco: Anatoli Kotscherga, Olga Peretyatko e Anita Rachvelishvili

Duração: 153 minutos.

Classificação: 12 anos

Sinopse - Gryaznoy, um nobre da corte do Czar Ivan, quer casar-se com Marfa, filha de Vasily Sobakin, de Novgrod, já comprometida a ivan Likov, um jovem nobre. Gryaznoy pede uma poção do amor à sua amante, Lyubasha, que lhe entrega uma droga que fará com que sua rival perca a beleza. O Czar Ivan procura uma esposa e escolhe Marfa, que adoece. Likov e Lyubasha são mortos por Gryaznoy.

Terça, 23, 17h:

O rapto no harém (Die entführung aus dem serail, FRA)

Direção: Zabou Breitman

Elenco: Jürgen Maurer, Erin Morley e Anna Prohaska

Duração: 181 minutos

Classificação: 12 anos

Sinopse - Belmonte procura a esposa Konstanze e a criada Blonde, aprisionadas pelo Paxá. Com a ajuda de Pedrillo, Belmonte se passa por arquiteto para entrar no palácio guardado por Osmin. Belmonte e Pedrillo são capturados ao tentarem raptar konstanze do harém, mas o Paxá oferece clemência. Tudo termina com os casais navegando para longe. Um grande desgosto para Osmin.

Quarta, 24, 17h:

A flauta mágica (Die Zauberflöte, ALE)

Direção: Robert Carsen

Elenco: Ana Durlovski, Dimitry Ivaschenko e Pavol Breslik

Duração: 150 minutos

Classificação: 12 anos

Sinopse - Tamino é convencido pela Rainha da Noite que Pamina, sua filha, foi sequestrada por Sarastro. Mas que ele e Papageno, o caçador de passarinhos, devem salvar sua filha. Sinos de prata e uma flauta mágica os protegerão. A jornada revelará a sabedoria de Sarastro, a força e a fragilidade de cada personagem, derrotando, ao final, os que se uniram apenas pelo poder.

