Festival Internacional de Cinema Infantil traz animações inéditas a Salvador

O Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) vai movimentar o fim de semana em Salvador, no Cinemark, entre sexta-feira, 14, e domingo, 23. A programação completa pode ser conferida no site oficial.

O Programa Internacional do FICI em 2016 traz filmes inéditos no Brasil, como a animação Molly, a Monstrinha (2016, Alemanha), dirigida por Michael Ekblad, Matthias Bruhn e o autor e ilustrador Ted Sieger, que produz conteúdo infantil há mais de 30 anos. No filme, a monstrinha, que já protagonizou uma série com 52 episódios e um especial de Natal para TV, deixa de ser filha única e embarca em uma grande aventura.

Outro sucesso que será apresentado ao Brasil é a banda finlandesa de heavy metal para crianças Heavisaurus, que estrela o longa Heavysaurs – dinossauros da pesada (Pekka Karjalainen, 2015, Finlândia). O live-action coloca as crianças em papel de protagonistas que precisam salvar o dia, assim como em A sociedade secreta de Souptown (Margus Paju, 2015, Estônia), que também integra o programa.

Este ano, o festival terá um filme inédito nos cinemas brasileiros é Jack e a Mecânica do Coração (2013), que faz parte da Sessão Telecine de Cinema. O filme foi indicado ao Urso de Ouro na Mostra Generation do Festival de Berlim em 2014 e ao César de Melhor Filme de Animação em 2015.

Um dos programas mais concorridos do FICI, a sessão Dublagem Ao Vivo permite que o público conheça e acompanhe de perto o trabalho dos dubladores, assistindo à dublagem em tempo real. Antes de entrar em cartaz no Brasil, dois filmes serão dublados ao vivo no FICI: Lobos e Ovelhas (Maxim Volkov e Andrey Galat, 2016, Rússia) e Mune, o Guardião da Lua (Benoît Philippon e Alexandre Heboyan, 2014, França).

Os outros dois filmes que completam a programação são exclusividade do festival: Dofus – Livro 1: Julith (Anthony Roux e Jean-Jacques Denis, 2016, França), que explora o universo do jogo online de RPG Dofus, e Kikoriki, a Lenda do Dragão Dourado (Denis Chernov, 2016, Rússia), segundo filme baseado na série de TV de muito sucesso na Rússia.

Os curtas-metragens também têm um espaço próprio no festival. O FICI selecionou nove filmes internacionais, que prometem muita diversão para os pequenininhos na sessão Pequenos Que Nem Você. Outros nove curtas-metragens premiados compõem a sessão 9x Animação.

Dedicada às crianças a partir de oito anos, a sessão faz um panorama mundial com o que há de melhor na animação. Em parceria com o Anima Mundi, o FICI também traz uma seleção especial de curtas-metragens no programa Anima Mundi Para Crianças, composto por curtas de todos os cantos do mundo e de diversos temas, cuidadosamente escolhidos pela produção do festival de animação.

Além das estreias, o festival dá aos pequenos uma segunda chance para conferir grandes sucessos da telona, na mostra Se você ainda não viu. Os americanos Zootopia - Essa cidade é o bicho (Byron Howard e Rich Moore, 2016) e O Bom Dinossauro (Bob Peterson e Peter Sohn, 2015) dividem espaço com oa animação espanhola No Mundo da Lua (Enrique Gato Borregán, 2015), o francês O Pequeno Príncipe (Mark Osborne, 2015) e o primeiro filme da saga Kikoriki, Kikoriki, A Turma Invencível (2011), que fez sucesso no FICI 2013.

