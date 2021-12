Festival Indie traz premiados de Berlim e Cannes

Amigo da Mostra, o bósnio Danis Tanovic estava em São Paulo, integrando o júri do evento, quando começou a gestar Terra de Ninguém. Em 2002, ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro, derrotando o favorito O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, com Audrey Tautou. Os críticos gostam de citar esse caso para mostrar como o Oscar da categoria é imprevisível. Os ‘velhinhos’ da Academia - como são identificados os votantes para melhor filme estrangeiro - valorizam o recorte sociopolítico mais do que em qualquer outra categoria.

O novo longa de Tanovic, Um Episódio na Vida de Um Catador de Ferro Velho, ganhou dois prêmios no Festival de Berlim, em fevereiro - especial do júri e melhor ator para Nazif Muji - e é uma das atrações do Indie 2013 que começa nesta quinta-feira, 19, em São Paulo, depois de passar por Belo Horizonte (na semana de 6 a 12). Durante duas semanas, até 3 de outubro, o Indie vai prestar homenagens e resgatar obras importantes garimpadas nos maiores eventos de cinema do mundo. Tudo isso para mostrar a cara do cinema autoral e independente que está sendo feito na atualidade.

Outra pérola é Heli, do mexicano Amat Escalante, que ganhou o prêmio de direção em Cannes, em maio. Foi talvez o prêmio mais desconcertante atribuído pelo júri que teve Steven Spielberg como presidente, e não por falta de méritos. A questão é que Heli é tão violento - e explícito na sua abordagem do universo das drogas na fronteira do México - que parecia difícil que justamente Spielberg fosse avalizar a visão artística de Escalante.

O festival de cinema independente traz mais dois títulos imperdíveis - Vic + Flo Viram Um Urso, do canadense Denis Coté, vencedor do Urso de Prata, e História de Minha Morte, do catalão Albert Serra, autor de dois filmes imensos por sua ousadia narrativa, Honor de Cavalleria e El Canto de los Pájaros. Tudo isso é muito estimulante e o Indie 2013 ainda presta homenagens ao francês Jean-Claude Brisseau, ao chinês Wang Bai e ao japonês Koji Wakamatsu, que morreu em 2012. Brissau, autor do emblemático Choses Secrètes - que Cahiers du Cinéma escolheu como melhor filme de 2002 com Ten, de Abbas Kiarostami -, era esperado na quarta em São Paulo, mas não chegou. Há dúvida se ainda virá para o debate prometido no fim de semana.

