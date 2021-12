Festival In-Edit termina neste fim de semana

A sexta edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional de Documentário Musical, termina neste domingo, 18, na Sala Walter da Silveira, em Salvador.

O festival, que teve início na última segunda, 12, convida e homenageia o cineasta holandês Frank Scheffer, e exibe um de seus trabalhos mais representativos: "Frank Zappa: A Pioneer Of The Future Of Music", sobre a vida e obra do compositor e guitarrista norte-americano Frank Zappa.

Ao final da edição, terão sido exibidos 11 títulos brasileiros e oito de diversos países, inéditos no circuito comercial.

Confira abaixo a programação:

Programação

Sexta-feira, 16/5

16h: Damas do Samba (Susanna Lira, Brasil, 2013, 76 minutos)

18h: Bayou Maharajah: The Tragic Genius of James Booker (Lily Keber, 2013, EUA, 98 minutos)

20h: Good Ol'Freda (Ryan White, 2013, UK/EUA, 86 minutos)

Sábado, 17/5

14h30: Vive Le Rock (Alessandro Valenti, Itália/2013, 45 minutos)

16h: Frank Zappa: A Pioneer of the Future of Music (Frank Scheffer, Holanda, 2007, 106 minutos)

18h: Mistaken for Strangers (Tom Berninger, 2013, EUA, 75 minutos)

20h: 20 Feet From Stardom (Morgan Neville, 2013, EUA, 87 minutos)

Domingo, 18/5

16h: As the Palaces Burn (Don Argott, 2014, EUA, 121 minutos)

18h: The Punk Singer (Sini Anderson, 2013, EUA, 81 minutos)

