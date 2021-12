Festival IN Bahia oferece programação gratuita de cinema

Novas produções e filmes baianos consagrados em festivais e no circuito exibidor fazem parte da programação gratuita do festival "IN Bahia - Bienal de Cinema Baiano", que acontece entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro, na Caixa Cultural Salvador.

A programação começa com a "Noite do Curta" (no dia 27, às 19h), que traz o filme mais recente de Ceci Alves, "Da Alegria, do mar e de outras coisas". Contemplado com uma menção honrosa no CineFuturo - VIII Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual, o curta é uma ficção inspirada em uma história real de homofobia ocorrida nos anos 1990, quando duas travestis foram atacadas por policiais na praia, resultando na morte de uma delas.

Entre 28 de novembro e 1º de dezembro serão exibidos, sempre às 19h, longas-metragens que se destacaram pelo sucesso na distribuição comercial.

As sessões contarão com a presença de diretores, produtores e atores, que depois conversarão com o público sobre o filme e as estratégias adotadas. O primeiro da programação é Filhos de João (Henrique Dantas), documentário sobre os Novos Baianos, premiado em quatro categorias no Festival de Brasília 2009.

Ao longo de todo o evento, o público poderá conferir obras criadas por quatro artistas plásticos baianos a partir de filmes da programação. Telas, gravuras e esculturas produzidas por Leonel Mattos, Roney George, Suzart e Pirulito estarão em exposição no Salão Nobre, promovendo um diálogo entre o universo cinematográfico e as artes plásticas.

adblock ativo