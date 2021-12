Festival em Cachoeira traz nova safra de documentários

Começa nesta terça-feira, 3, a 4ª edição do Festival Cachoeira Doc, evento dedicado à exibição de filmes documentários. Na abertura, às 19h, na Praça d'Ajuda, na cidade de Cachoeira (a 120km de Salvador), será projetado A Vida sobre a Terra (1998), filme do cineasta mauritano Abderrahmane Sissako (o mesmo do premiado Bamako).

A escolha do filme de estreia não é por acaso; este ano o festival realiza a Mostra Áfricas, como um dos seus eventos paralelos. A seleção inclui outros cinco filmes, todos a partir da perspectiva de realizadores africanos retornados depois de estudar e/ou filmar no exterior.

Noutra seleção paralela, a mostra exibe os filmes restaurados do cineasta baiano Alexandre Robatto, pioneiro realizador, celebrado por seus registros bem fotografados, documentando uma Bahia da metade do século 20. Na seleção clássicos como Vadiação (1954), sobre capoeira, e Entre mar e tendal ( 1952/53), que traz a pesca do xaréu.



Competição

A mostra competitiva reúne quatro longas e 13 curtas-metragens. Um dos mais aguardados é o vencedor da última edição da Mostra de Cinema de Tiradentes-MG, o longa Os Dias com Ele, da diretora paulista Maria Clara Escobar.

O filme é um registro de uma relação interrompida entre pai e filha, uma tentativa de reconciliação e uma convivência nem sempre pacífica.

Entre outros três filmes da competição está o carioca Em Busca de um Lugar Comum, de Felippe Schultz Mussel, que explora as favelas tendo como expectativa esta nova ordem, de espaços pacificados e aptos ao turismo.

Outro selecionado também se ambienta numa comunidade, é o denso Mataram meu irmão, de Cristiano Burlan, que reconstitui um acerto de contas com uma perda irreparável. Completa a lista Matéria de Composição, experimento mineiro de Pedro Aspahan, que tenta entender o processo de criação musical em sua relação com o cinema.

Curtas

Entre os curtas, algumas pérolas como Pátio, filme de Aly Muritiba que esteve no Festival de Cannes e que vai ser exibido também amanhã, em Vitória da Conquista, na Mostra Cinema Conquista.

O grande destaque entre os curtas, entretanto, é o mineiro Sanã, de Marcos Pimentel, que faz muito bem aos olhos com sua maneira ímpar de acompanhar um garoto e sua interação com o lugar onde vive.

Toda a mostra é gratuita e vai até o domingo, tendo como principal sede o auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

