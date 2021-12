Festival 'Ela Faz Cinema' segue até este domingo com mostras competitivas

Segue até este domingo, 23, a programação do Festival Internacional Ela Faz Cinema, que reúne filmes documentais e ficcionais dirigidos por mulheres. Estas produções participam de mostras competitivas de curtas e longa-metragens, exibidos no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha. Além disto, os interessados também podem participar de oficinas no Instituto Cervantes.

A primeira edição do festival homenageia a cineasta Lúcia Murat, responsáveis por filmes como 'Praça Paris', 'Carmen Miranda: banana is my business', 'Que bom te ver viva' e 'Olhar estrangeiro'.

A programação está disponível no site oficial do festival.

adblock ativo