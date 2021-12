Festival de curta-metragem abre inscrições gratuitas

Estão abertas as inscrições, gratuitas, para a Mostra Competitiva do "2º Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação", que acontece de 8 de outubro a 30 de novembro de 2014. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 30 de setembro no Site do Festival. O valor do prêmio para o filme vencedor é de R$ 8 mil.

Podem participar filmes produzidos nos últimos 36 meses, com temática educativa nas áreas de cultura, educação, esportes e meio ambiente, com duração de até 15 minutos, captados em qualquer formato (35mm, 16mm, HD, MiniDV, Beta Digital e outros). A curadoria selecionará cinco filmes para participar do concurso, os três primeiros colocados pelo voto popular receberão prêmios em dinheiro no valor de R$ 8 mil (1º lugar), R$ 4 mil(2º lugar) e R$ 2.400 (3º lugar).

Além da mostra competitiva, o Festival será composto por mostra não competitiva de curtas-metragens e seis micro oficinas de cinemas voltadas para o público jovem, em especial aos estudantes das escolas públicas e moradores do entorno dos espaços culturais onde ocorrerá as sessões: Centro Cultural Banco do Brasil (São Paulo); Museu do Futebol; Instituto Criança Cidadã; Oficina Alfredo Volpi; Galeria Olido e Programa Einstein, na Comunidade Paraisópolis.

O Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação é promovido pela Objetiva Produções Cinematográficas com o apoio cultural dos Correios.

