Festival de cinema para cães acontece em Salvador

Salvador recebe um festival de cinema para cães no próximo sábado, 20, às 17h. A exibição é uma das principais atividades do evento 'Purina Dog Chow', que começa a partir das 10h e acontece no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara.

O evento tem o foco em diversão, saúde e bem estar dos cães e seus donos. Além disso, a ação conta também com lançadores de bolinhas personalizadas e um curso gratuito de adestramento comportamental e obediência, oferecido pela PCS - Adestramento de Cães Salvador.

A exibição dos filmes conta com o apoio do DOGTV - primeiro e único canal de televisão desenvolvido especialmente para cães.

adblock ativo