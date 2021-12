Festival de Cinema Infantil tem mais uma edição em Salvador

O Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) chega à sua 13ª edição de 9 a 18 de outubro, na Rede Cinemark, em Salvador. O FICI exibirá curtas, médias e longas-metragens, brasileiros e internacionais, mostras especiais, além de oficinas e debates. Com meia-entrada para todos, o festival começou no Rio de

No programa Clássico Brasil, será exibido O Menino Maluquinho - O Filme, de Helvécio Ratton. Já a animação brasileira Nautilus - A primeira aventura de Colombo (Brasil, 2015), dirigida por Rodrigo Gava, compõe a Pré-estreia Brasil deste ano. Durante o FICI, a equipe do longa-metragem estará presente nas sessões para apresentar e o filme ao público.

No programa Panorama Brasil, será possível rever produções recentemente lançadas. O programa conta com os títulos As aventuras do Avião Vermelho (Frederico Pinto, José Maia, Brasil, 2013) e O Segredo dos Diamantes (Helvécio Ratton, Brasil, 2014).

Um dos programas mais concorridos do FICI, a sessão Dublagem Ao Vivo contará este ano com quatro filmes: Os Bichos de São Nicolau (Albert't Hooft, Paco Vink, Holanda, 2014), O passarinho amarelo (Christian de Vita, França, 2014), Os Moomins na Riviera (Xavier Picard, Hanna Hemila, Finlândia, 2014) e o finlandês A Ilha dos Segredos (Taavi Vartia, 2014). Enquanto o filme é exibido, a dublagem é feita por profissionais, em tempo real, dentro da sala de exibição, permitindo ao público acompanhar e conhecer de perto o trabalho dos dubladores.

adblock ativo