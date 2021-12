Festival de Cinema Infantil segue no Dia das Crianças

O Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) prossegue nesta segunda, 12 último dia da primeira semana do festival, com programação especial no Cinemark, no Salvador Shopping. Dentre os destaques do dia, está o projeto Dublagem ao Vivo, no qual dubladores fazem o trabalho na frente das crianças.

As sessões começam às 10h30, com Tinker Bell e o Monstro da Terra do Nunca 3D. As crianças ainda vão ter a chance de assistir filmes inéditos nos cinemas brasileiros como O Concurso, que mostra uma criança que precisa se mudar do seu pequeno lugarejo para a cidade e tem dificuldades de se adapta.

Confira a programação:

10h30 - TINKER BELL E O MONSTRO DA TERRA DO NUNCA 3D

10h45 - AS AVENTURAS DE PEABODY E SHERMAN 3D

10h45 - OS PINGUINS DE MADAGASCAR 3D

11h - LABIRINTO - O DESAFIO FINAL

11h30 - MENINO MALUQUINHO, O FILME

12h30 - A MANSÃO MÁGICA 3D

13h - ANIMA MUNDI PARA CRIANÇAS

13h30 - 9X ANIMAÇÃO

14h30 - DIVERTIDA MENTE 3D

15h - CANÇÃO DO OCEANO

15h30 - O CONCURSO - COM DUBLAGEM AO VIVO

16h30 - FESTA NO CÉU 3D

17h30 - JILL E JOY - COM DUBLAGEM AO VIVO

18h30 - ASTERIX E O DOMÍNIO DOS DEUSES 3D

