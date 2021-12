Festival de Cinema debate feminismo e modernidade

Começa nesta sexta-feira 05, na cidade de Goiás - região central do estado , o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). O evento de audiovisual celebra 20 anos de legado com a presença de grandes nomes do cinema brasileiro.

O evento traz na sexta-feira 08, uma mesa de discussão sobre a mudança do cenário de gênero no audiovisual, com as cineastas Laís Bodanzky e Susanna Lira e a atriz Bruna Linzmeyer. No sábado 09, os cineastas Walter Carvalho, José Vilamarim e George Moura, diretores e roteiristas da série global Onde nascem os fortes, discutem no Fórum de Cinema, sobre os novos rumos da dramaturgia brasileira.

Cerca de 21% das produções brasileiras em 2017 eram obras seriadas segundo dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine). O mercado de produções em série está em franco crescimento no Brasil, posicionado em 10º lugar no ranking dos maiores maratonistas de série no mundo, segundo a empresa de streaming, Netflix. O segmento recebe atenção especial nesta edição do Fica na mesa de discussão conduzida por Walter Carvalho, cineasta brasileiro responsável por obras como a série Justiça, também exibida pela Globo, e o longa Budapeste.

Walter é consultor de cinema do festival ao lado da produtora Ilda Santiago e participa do Fórum de Cinema do Fica pela segunda vez. O diretor de grandes títulos da televisão brasileira, como a novela recorde de audiência Avenida Brasil, José Villamarim também participa do debate junto com o roteirista seis vezes indicado ao Emmy International George Moura. Os dois atuaram juntos em diversas produções além de Onde Nascem os Fortes.

Na segunda mesa do Fórum, a diretora de filmes como Bicho de Sete Cabeças e Como Nossos Pais, título brasileiro mais premiado em 2017, Laís Bodanzky acompanha Susanna Lira, criadora da série Rotas do Ódio em exibição na TV por assinatura, e Bruna Linzmeyer, atriz de O Filme da Minha Vida e Meu Pedacinho de Chão.

Para as mulheres, o cenário audiovisual ainda continua desencorajador, pois a produção executiva é a única área em que elas conseguem competir igualitariamente com os homens, de acordo com dados da Ancine. Apesar de ter como foco a temática socioambiental, o Fica também se debruça sobre questões relevantes para o cinema nacional. Nesta edição, cinco dos dez filmes brasileiros selecionados para a Mostra Competitiva têm mulheres na direção. Este índice aproxima mais a produção audiovisual em circulação da sociedade brasileira, em que as mulheres correspondem a 51% da população.

