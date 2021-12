Festival de Cinema de Gramado começa com 5 filmes latinos

O Festival de Cinema de Gramado, o mais importante do calendário cinematográfico nacional, começa nesta sexta-feira na região serrana do Rio Grande do Sul com filmes da Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela na categoria de longas estrangeiros em competição.

Em sua 42ª edição, o festival apresenta cinco filmes latino-americanos na categoria longas estrangeiros: "Algunos Días Sin Música" (Argentina), "El crítico" (Argentina), "Las Analfabetas" (Chile),"El lugar del Hijo" (Uruguai) e "Esclavo de Dios" (Venezuela).

Dentro da categoria curtas brasileiros também há uma produção denominada "La Llamada", a qual resgata a história de Lázaro Escarze, um revolucionário cubano de 87 anos que vive na cidade em que foi instalado o primeiro telefone, enquanto o filme tenta revelar qual será a primeira chamada do idoso.

O Festival de Cinema de Gramado chega a sua 42ª edição com 43 filmes na disputa pelo chamado Kikito, os quais são divididos em quatro categorias: curtas gaúcho, curtas brasileiros, longas brasileiros e longas estrangeiros.

Desde a última quarta-feira, os moradores do município desfrutam de eventos prévios à inauguração oficial do festival, incluindo uma mostra de filmes de edições anteriores relacionadas com a cidade.

