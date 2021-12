Festival de cinema cria prêmio em homenagem a crítico baiano

O Janela Internacional de Cinema do Recife criou o "Prêmio João Sampaio para Filmes Finíssimos que Celebram a Vida", homenagem permanente ao crítico baiano falecido no último mês de maio, aos 44 anos, vítima de infarto. A honraria será concedida pela organização do festival para um filme contemporâneo ou de arquivo, nos formatos longa ou curta-metragem.

Para o diretor e curador do festival Kleber Mendonça Filho, Sampaio teve um trabalho "importantíssimo" em Salvador e uma voz notável no âmbito nacional. Colaborador do Grupo A TARDE desde 1995, ele faleceu na capital pernambucana durante cobertura do evento Cine PE 2014 - Festival do Audiovisual.

Conhecido pelos amigos como uma pessoa querida e brincalhona, João Carlos Sampaio foi sepultado em Aratuípe, sua cidade natal, no interior da Bahia.

