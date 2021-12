Festival de Cinema Brasileiro de Miami revela filmes da 23ª edição

Pioneiro na exibição exclusiva de cinema brasileiro no exterior, a 23ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Miami - BRAFF (Brazilian Film Festival of Miami) será realizada entre os dias 14 e 21 de setembro, na Flórida, Estados Unidos, Nesta sexta-feira, 26, foram anunciados todos os filmes que farão parte do evento. Confira aqui a programação completa (em arquivo PDF).

Seis longas concorrem ao chamado troféu Lente de Cristal, entre eles os ainda inéditos no Brasil: Veneza, de Miguel Falabella e Boca de Ouro, de Daniel Filho, a cinebiografia Simonal, de Leonardo Domingues (que será lançada no Brasil no dia 8 de agosto), o romance Todas as Canções de Amor, de Joana Mariani, o drama Deslembro, de Flavia Castro, e a comédia romântica De Pernas Pro Ar 3, de Julia Rezende.

Estrela de Veneza e de Divino Amor, a atriz Dira Paes será a homenageada da edição. No entanto, antes de ocorrer a disputa pelo trófeu, ocorrerá a chamada Mostra Panorama com os filmes: Maria do Caritó, de João Paulo Jabur e O Beijo no Asfalto, dirigido por Murilo Benício.

A mostra trará ainda o inédito Orlamundo, filme de Orlando Morais e dirigido por Alexandre Bouchet, que foi premiado em junho no LAIFFA - Los Angeles Independent Film Festival como o Melhor Documentário em Longa-Metragem, Chacrinha - O Velho Guerreiro, de Andrucha Waddington, Cine Holliúde 2 - A Chibatada Sideral, de Halder Gomes, Minha Vida em Marte, de Susana Garcia, O Fantástico Patinho Feio, de Denilson Félix; e Tá Rindo de Quê?, de Cláudio Manoel, Álvaro Campos e Alê Braga.

Idealizado pelas produtoras culturais Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane Spinelli e produzido pela Inffinito, o BRAFF já exibiu cerca de 850 filmes em diversos gêneros e formato. Segundo informações da organização, o público do Festival é composto em 70% por estrangeiros.

Neste ano, a programação ocorre em diversos espaços da Flórida, como o tradicional cinema Regal South Beach 18 (onde acontece a competição), o Colony Theather, a Florida Internacional University (FIU), que exibe dois filmes dentro da programação oficial: América Armada, de Alice Lanari e Pedro Asbeg, e Sócrates, de Alex Moratto, além do Silverspot Cinema, que recebe a Mostra Panorama.

