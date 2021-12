Festival de Cinema acontece em três cidades baianas

Com o tema "A linha da Fronteira se Rompeu", a sexta edição do Festival de Cinema Baiano (Feciba) será itinerante, com escalas em três cidades do interior do estado: a primeira etapa será em Juazeiro, de 08 a 10 de abril, no Centro de Cultura João Gilberto; a segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana, recebe o festival de 13 a 15 de maio, no Centro de Cultura Amélio Amorim; o encerramento acontece de 09 a 11 de junho, em Itabuna, no Centro de Cultura Adonias Filho.

Cada uma das três cidades receberá sete mostras de filmes: Mostra Competitiva de Curtas, a Mostra Atualidades, a Mostra Retrospectiva, a Mostra Infanto-juvenil, a Mostra Bahia Afora, a Mostra Bahia Adentro e a Mostra Sexualidades; a programação contará ainda com oficinas de formação para o audiovisual, workshops, premiação e bate-papos presenciais e on-line.

Um total de 107 curtas de ficção, documentário, experimental ou animação foram inscritos na Mostra Competitiva de Curtas desta sexta edição, vindos de diversas regiões do estado, a exemplos das cidades de Vitória da Conquista, Ilhéus, São Félix, Cachoeira, Itabuna, Feira de Santana, Juazeiro, Mutuípe, Serra Preta, Salvador, Itaparica, Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Ibotirama, Jacobina, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Valença e Arraial d'Ajuda.

A lista dos curtas selecionados será divulgada em breve. Em 2016 a Mostra Competitiva de Curtas premiará o filme vencedor por voto popular, com o troféu FECIBA e com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Já o Melhor filme pelo júri técnico levará além do troféu, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

