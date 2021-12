Festival de Brasília apresenta filme que discute greve dos caminhoneiros

As discussões políticas tomaram de assalto o Festival de Brasília desde o início, mas na noite dessa terça-feira as coisas esquentaram. Os diretores Victoria Álvares e Quentin Delaroche apresentaram na mostra competitiva o longa-metragem “Bloqueio”, filmado durante a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil no último mês de maio.

Antes de ser um filme sobre a greve de modo geral, “Bloqueio” tem o claro intuito de conversar e lidar diretamente com os caminhoneiros envolvidos nas paralisações, e buscar entender minimamente as motivações políticas que estão por trás da situação. Não se trata de um filme panorâmico que tenta dar conta de explicar o movimento, mas um processo de documentação de um encontro que se dá ali mesmo na rua enquanto a manifestação vai tomando seus rumos, e ninguém ali sabe exatamente aonde ela vai dar.

O filme carrega a pecha da urgência, bastante visível no tom “amador” da realização, em que a ânsia de filmar e adentrar aquele ambiente num momento de fervura política é anterior a qualquer tipo de planejamento, e isso talvez seja um dos grandes problemas do longa. Os diretores encontram nas ruas um grupo de trabalhadores muito confusos em suas convicções políticas e a defesa da intervenção militar vai ecoar na quase totalidade dos discursos daqueles sujeitos.

Sem a pretensão de fazer um filme contextual sobre o movimento, sobra o confronto com o outro a revelar uma postura totalmente contrária ao que os realizadores acreditam em termos de pensamento político. Esse tipo de proposição traz para a realização documental uma responsabilidade muito grande que é a de expor a imagem e a opinião do outro, sem cair no juízo de valor, e isso subtende também uma clareza de posições de ambos os lados. Porém, por parte dos realizadores, essa sinceridade não se faz tão presente.

Acontece que visto hoje, com tais depoimentos e sem mais outras complexidades do todo, “Bloqueio” soa como um gesto de desvalorização e julgamento sobre aqueles homens e mulheres que estavam nas ruas reivindicando direitos seus, mas que beneficiavam também – hoje sabemos – grupos empresariais e capitalistas, acima deles, que não escondiam suas vantagens com todo aquele circo armado (que eles mesmos ajudaram a levantar).

O filme até tenta criar alguns momentos de tensão e revelar algumas contradições nos poucos momentos em que ouvimos os diretores, por trás das câmeras, lançar alguns questionamentos para os caminhoneiros entrevistados; ou então a partir de terceiros, como numa cena em que uma professora, ligada ao PSOL, tenta conversar com os manifestantes e as posições políticas de cada um são confrontadas no diálogo. Mas há um distanciamento desproposital no filme – ou mal resolvida mesmo. No balanço geral, “Bloqueio” acaba sendo consumido por suas próprias inconsequências.

Ímpeto feminino

Outro destaque da mostra competitiva de longas metragens foi a produção mineira “Luna”, um retrato muito livre e sincero sobre juventude que recai ainda na afirmação da mulher nesse período de tantas descobertas e dúvidas quanto a adolescência. A protagonista, vivida com intensidade por Eduarda Fernandes, começa o filme lidando com o drama de ter um vídeo íntimo seu exposto na internet.

A partir daí o filme vai nos levando a conhecer a vida dessa garota introvertida, de poucos amigos, que vive com a mãe solteira numa casa simples, revelando uma condição social mais desfavorecida. O filme faz um curioso paralelo com outra produção brasileira já em cartaz nos cinemas com temáticas similares: “Ferrugem”, de Aly Muritiba. Também aí há uma garota que sofre hostilidade de todos ao redor quando um vídeo de sexo seu é vazado na internet. No entanto, o filme de Muritiba é muito mais pesado e denso, querendo de fato discutir a invasão da privacidade e de como isso é muito cruel para a mulher.

Já o foco de “Luna” acaba recaindo sobre a juventude enquanto momento de desenvolvimento e formação de personalidade, a partir do drama dessa garota com seu próprio entendimento enquanto mulher e sujeito afetivo/sexual. Para isso, o filme empreende o encontro dela com Emília (Ana Clara Ligeiro), garota novata que chega ao colégio e logo se aproxima de Luna. Essa relação abre para elas um novo campo de possibilidades afetivas.

Dirigido por um homem, Criz Azzi, o filme causou forte impressão no festival porque – diferente de “Ferrugem” – a saída que o filme escolhe para sua protagonista é muito mais afirmativo em termos de postura feminina diante das pressões, cobranças e subjulgamentos que lhes são cruelmente impostos no dia a dia. Azzi faz um filme que ao mesmo tempo lida com questões contemporâneas da juventude, mas também um conto sensível sobre uma jovem e seu processo de amadurecimento.

* O jornalista viajou a convite da organização do festival

adblock ativo