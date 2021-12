Festival Cineminha na Biblioteca oferece várias opções para a criançada

O que acontece quando três pequenos amigos embarcam num mundo cheio de magia, aventuras e imaginação? A resposta para essa história está no curta Dando Asas à Imaginação, um dos 30 filmes que fazem parte da mostra Cineminha na Biblioteca, que começa neste sábado, 24, e vai até o dia 30 deste mês.

O Cineminha na Biblioteca é um festival de cinema infantil para crianças e jovens de até 17 anos. A ideia desse projeto veio do produtor Danilo Aworan: “Escolhi a biblioteca porque, além da interação com o cinema, as crianças podem utilizar espaços públicos da cidade”.

O festival vai apresentar sessões de curtas-metragens brasileiros e estrangeiros, entre eles, Dois Estranhos (Áustria), Sistema Solar (Brasil) e Verão da Era do Gelo (Japão).

As sessões, que começam todos os dias às 14h, serão na Sala Alexandre Robatto, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Barris). É só chegar e entrar. Serão 30 ingressos por sessão, distribuídos gratuitamente, por ordem de chegada.

Os filmes foram divididos em quatro categorias, indicadas para diferentes faixas de idade: a Infantil I (a partir de 4 anos), tem entre os filmes o curta japonês Verão da Era do Gelo, que conta a história de um menino que encontra um mamute. Já na Infantil II (8 anos) merece destaque o nacional Diário de Areia, em que uma menina de 15 anos é escolhida para purificar os pesadelos que escapam para o mundo humano. Na Juvenil I (a partir de 10), o misterioso Viver Sozinho vem lá de Taiwan (China); e na categoria Juvenil II, o filme argentino Nina conta a história de uma menina e sua boneca de pano descobrindo mais sobre o mundo. Os filmes são de animação e curtas live actions (aqueles com atores reais).

Apesar de o festival ter como público-alvo crianças e jovens, qualquer pessoa é bem-vinda. O Cineminha na Biblioteca é uma produção da Aworan e integra o projeto Arte Todo Dia III.

A programação completa está no site do festival: cineminhanabiblioteca. wordpress.com/programacao) e na página do evento no facebook

Local das sessões: Sala Alexandre Robatto – Biblioteca Pública do Estado da Bahia – Rua General Labatut, 27, Barris

