Festival CineFuturo segue com inscrições abertas

Após um hiato de dois anos, o festival CineFuturo retorna no próximo mês ao cenário cultural de Salvador. Em sua nona edição, que acontece entre os dias 26 e 31 de maio, o festival homenageia o cineasta italiano Federico Fellini.

O evento, que tem suas atividades espalhadas por múltiplos espaços da cidade, como o Teatro Castro Alves e a Sala Walter da Silveira, apresenta uma retrospectiva das obras de Fellini, como A Estrada da Vida e Oito e Meio.

A homenagem, no entanto, vai além da exibição. No dia 26 de maio, o TCA recebe a mesa de discussão Delírio Fellini, que analisa como as inquietações do diretor se verificam em seus trabalhos, investigando o que está por trás dos delírios do italiano em suas obras mais memoráveis.

A ideia do CineFuturo é ir além da exibição de filmes em uma mostra competitiva, mas colocar a discussão sobre a atividade cinematográfica em um verdadeiro seminário.

Entre as atividades do evento, estão programadas mesas, mostras e diálogos - inclusive um projeto dedicado a William Shakespeare, com uma roda de discussão sobre as adaptações da obra do poeta e a exibição do projeto The Sonnet Project, realizado pelo New York Shakespeare Exchange.

O festival apresenta ainda temas como a relação do cinema com a pintura, a abrangência do cinema como ferramenta de ativismo contemporâneo, o erotismo nas produções e o cinema argentino contemporâneo.

As inscrições para a nona edição do CineFuturo podem ser feitas através do site oficial do evento (www.cinefuturo.com.br), nos valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

