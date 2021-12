Festival CachoeiraDoc tem programação gratuita

Um dos mais importantes festivais do gênero do Brasil, o VIII CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira, acontece entre os dias 4 e 10 de setembro, no Cine Theatro Cachoeirano e no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CAHL/UFRB). Nesta edição, o evento traz uma programação gratuita, com filmes inéditos e engajados.

Ao todo, são 65 produções, entre curtas, médias e longas-metragens. Desse número, cinco são filmes inéditos e vão estrear no festival. “Por trás da linha de escudos” , de Marcelo Pedroso, “Escolas em luta” , de Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques e Tiago Tambelli, “Em Nome da América” , de Fernando Weller, “Onde começa um rio” , de Julia Karam, Maiara Mascarenhas, Maria Cardozo e Pedro Severien, e “Quilombo Rio dos Macacos”, do cineasta baiano Josias Pires, que abre o festival, no dia 5 de setembro, às 19h30, no Cine Theatro Cachoeirano.

Entre os destaques desta edição estão as mostras mostras Cinemas de Lutas (Corpos em Lutas, Memórias de Lutas e Sessões Especiais), que exibem documentários nacionais e internacionais, contemporâneos e históricos, de intervenção social, engajados e militantes. A programação ainda conta com as mostras Corpos em Lutas e Memórias de Lutas, que tiveram a curadoria da renomada pesquisadora francesa Nicole Brenez, de Amaranta Cesar e do crítico de cinema Victor Guimarães (MG).

“Esse conjunto de filmes nos dá uma medida da diversidade formal dos cinemas militante e engajado, contestando um preconceito crítico arraigado e explicitando o trabalho de justiça histórica que o cinema ainda precisa fazer para dar lugar às diversas práticas e forças inventivas da política no cinema. Juntos, esses filmes ainda nos apresentam às energias rebeldes que estamos a buscar para enfrentar as urgências do nosso tempo”, afirma Amaranta Cesar, idealizadora e uma das coordenadoras do festival, por meio de nota.

Mostra competitiva

Para a Mostra Competitiva, foram escolhidos 27 filmes. A maioria dos documentários nunca foram exibidos na Bahia. "Muitos dos filmes que apresentamos são protagonizados ou realizados por sujeitos históricos oprimidos, porém resistentes, e normalmente invisibilizados pela história oficial ou objetificados pela mídia massiva. A permeabilidade que surge da presença das pessoas e do imprevisto do mundo é o que faz o documentário, hoje, ser um grande laboratório do cinema, um lugar para experimentação, invenção e descobertas”, explica Ana Rosa Marques, uma das coordenados do CachoeiraDoc, ainda na nota.

Na programação do festival também estão presentes atrações musicais, como Àttøøxxá, Funfun Dúdú, Samba de Chula de São Braz, entre outras, além do VI Colóquio Cinema, Estética e Política, organizado pelo Grupo Poéticas da Experiência, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O colóquio aborda temas referentes às comunidades indígenas, quilombolas e dos terreiros.

Esta oitava edição vai homenagear o cineasta baiano Luiz Paulino dos Santos. No dia 10 de setembro, às 14h, no Cine Theatro Cachoeirano, será exibido o documentário “Índios Zoró: antes, agora e depois?”. No filme, o diretor retorna à comunidade indígena, depois de trinta anos da filmagem original sobre os costumes e práticas da tribo.

O festival

O CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira tem como objetivo auxiliar na difusão e produção de documentários, assim como o debate sobre o genêro.

O festival é uma realização da Ritos Produções e do Grupo de Estudos e Práticas do Documentário, do Curso de Cinema e Audiovisual da UFRB, e conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia desde a sua primeira edição, em 2010.

