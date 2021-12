Festival CachoeiraDoc destaca atuação da mulher no cinema

A atuação da mulher no cinema será destaca no VII CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira -, que acontece nos dias 6 e 11 setembro. Para isso, o evento terá mostra com mais de 20 filmes dirigidos e protagonizados por mulheres.

Esse é o maior festival deste gênero no Norte e Nordeste e um dos mais importantes do Brasil.

Serão exibidos 60 filmes no Cine Theatro Cachoeirano e no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

A programação do CachoeiraDoc é aberta ao público.

Lista dos filmes

#Sem título 2 La mer larme (São Paulo, 2015, 31 min.)

De Carlos Adriano

A Noite Escura da Alma (Bahia, 2015, 85 min.)

De Henrique Dantas

Aracati (Rio de Janeiro / Ceará, 2015, 62 min.)

De Aline Portugal e Julia De Simone

Boi na linha (Bahia, 2016, 17 min.)

De Arthur Dias

Fort Acquario (Ceará, 2016, 7 min.)

De Pedro Diogenes

Grin (São Paulo, 2016, 41 min.)

De Roney Freitas e Isael Maxakali

Jonas e o Circo sem Lona (Bahia, 2015, 81 min.)

De Paula Gomes

Kbela (Rio de Janeiro, 2015, 23 min.)

De Yasmin Thayná

Para onde foram as andorinhas (São Paulo, 2015, 21 min.)

De Mari Corrêa

Procura-se Irenice (São Paulo, 2016, 25 min.)

De Marco Escrivão e Thiago B. Mendonça

Orestes (São Paulo, 2015, 93 min.)

De Rodrigo Siqueira

Retrato de Carmem D. (Rio de Janeiro, 2015, 21 min.)

De Isabel Joffily

Rio de Mulheres (Brasil, 2010, 21 min.)

De Cristina Maure e Joana Oliveira

Vertières I, II e III (Haiti, 2014, 10 min.)

De Louise Botkay

Voz das Mulheres Indígenas (Bahia, 2015, 17 min.)

De Glicéria Tupinambá e Cristiane Pankararu

