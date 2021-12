Festival argentino premia brasileiros

Os filmes brasileiros Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios e Tropicália foram premiados no primeiro Festival de Cinema da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), que aconteceu na província argentina de San Juan. Receberia, de Beto Brant e Renato Ciasca, recebeu o prêmio de melhor produção, enquanto o documentário Tropicália saiu com três prêmios: música, direção de arte e montagem. O grande vencedor do festival foi Infância clandestina, co-produção de Argentina, Brasil e Espanha.

