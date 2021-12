Festival Anima Mundi faz apresentação gratuita na Caixa Cultural

O festival Anima Mundi fará uma versão gratuita de 6 a 8 de outubro na Caixa Cultural, na rua Carlos Gomes, Centro de Salvador. Serão exibidos 49 filmes, com duração de aproximada de uma hora, entre sessões de 15, 17 e 19 horas.

O evento, que já está em sua 25ª edição, é um dos mais importantes festivais de animação do mundo. A abertura será na próxima sexta-feira, 6, às 20h, e serão exibidos os filmes “Projeto do Meu Pai”, da diretora brasileira Rosaria, que venceu em 2016, e “Negative space”, de produção francesa e vencedora da edição deste ano.

Já no sábado, 7, e domingo, 8, serão exibidos uma seleção de filmes do que foi apresentado na versão integral do Anima Mundi dos últimos anos. Durante os três dias do evento, também terá oficinas gratuitas para o público infantil. Para consulta à classificação indicativa acesse o site do Anima Mundi.

