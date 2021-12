Festivais de cinema renovam seus papéis na era do YouTube

Quando venceu o festival de cinema Your Film, realizado pelo YouTube dentro da programação do Festival de Veneza, em setembro deste ano, o jovem espanhol David Victori falou em "filtro". Até então assistente de direção, Victori teve seu curta-metragem "A Culpa" avaliado por um júri que incluía o cineasta Ridley Scott e o ator Michael Fassbender.

A palavra - filtro - sintetiza bem a proposta do evento promovido pelo maior site de compartilhamento de vídeos do mundo, como também a prerrogativa que mantém o circuito atual das competições de cinema. Se a tecnologia digital barateou os custos de produção e nunca foi tão fácil filmar (só o YouTube recebe cerca de 60 horas de conteúdo audiovisual por segundo, de acordo com dados divulgados pela empresa no final de 2011), a curadoria dos festivais é a chancela máxima oferecida aos realizadores em busca de carreira.

"É como ter a tal ideia na cabeça reconhecida", diz Claudio Marques, cineasta e organizador do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que começa nesta quinta-feira, 25, em Salvador e conta com 36 produções em disputa, entre longas e curtas. "Hoje todos podem ter a câmera na mão, difícil é encontrar a ideia. O nome em um festival é um crédito, embora existam festivais ruins, com filmes ruins".

No começo dos anos 2000, o número de eventos competitivos no Brasil era 40. Até o final de 2012, o País terá 210 deles. Há festivais com programas mistos (longas e curtas), outros dedicados apenas aos curtas. Há ainda os focados em animações ou filmes feitos com celular. O crescimento no número de eventos dimensiona o aumento da produção - o Panorama Coisa de Cinema, por exemplo, contou com 207 inscritos em sua primeira edição, em 2002, e 600 na atual.

"Com mais pessoas fazendo algo que pode ser considerado cinema, mais difícil fica separar o joio do trigo. Os festivais que propõem uma seleção criteriosa respondem a isso", diz Ilda Santiago, diretora do Festival do Rio, maior mostra competitiva do País. À frente do evento desde sua fundação, em 1999, ela acredita que a presença crescente de festivais está relacionada ainda a problemas crônicos do cinema nacional, em especial àqueles ligados a distribuição. "O esquema típico das salas convencionais é para poucos. Um festival, antes de ser competição, é o lugar para o diretor projetar seu trabalho e alcançar um público realmente significativo".

Meio

Foi ciente do público que ansiava por seu trabalho que a diretora baiana Gabriela Amaral ciceroneou a exibição do curta "A Mão que Afaga" no Festival de Brasília deste ano. O que apresentou na tela, sua terceira incursão como curta-metragista, lhe rendeu sete prêmios, incluindo o de melhor filme pelo júri popular e outro dado pelo Canal Brasil, que exibirá o curta em sua grade de programação. Somados os valores concedidos com os prêmios, "A Mão que Afaga" saiu de Brasília com R$ 28 mil.

"A premiação é uma forma do curta se pagar, mas a seleção já é importante porque ganhamos uma sala escura e uma tela grande para exibir o filme", diz Gabriela, que agora prepara-se para dirigir seu primeiro longa. "O cinema não é como a música pop, em que um vídeo com muitos acessos na internet garante o ingresso na indústria. Para quem quer ser cineasta, tem que passar por uma sala de projeção".

Gabriela lembra que, entre 1975 e 1990, o Brasil abrigou a "Lei do Curta", que exigia que cada sala exibisse um curta nacional antes de um longa estrangeiro. A norma deixou de ser aplicada na era Collor, quando a produção brasileira ficou escassa. "A possibilidade atual de projetar um curta fora dos festivais é nula. O curta não tem o apelo comercial de um longa, por isso não chega às salas", diz a diretora.

Linguagens

Com os festivais ocupando o lugar central na difusão dos filmes de jovens diretores, qual seria então o papel reservado à internet? A pergunta, para o pesquisador Guilherme Whitaker, deve ser feita considerando a amplitude de linguagens do cinema atual. "Há uma geração de realizadores que não se encanta com o ato heróico de fazer cinema, que faz um vídeo para comunicar seu ímpeto criativo. Nesse caso, a internet é a vitrine por excelência".

Guilherme é criador do Curta o Curta, site brasileiro pioneiro na exibição de filmes pela internet e hoje responsável por assessorar curtas-metragistas, indicando o melhor festival para participarem e negociando os curtas com as produtoras. "Quando pensamos no cinema no sentido clássico, com diretores que visam a expressão estética ou uma carreira, aí o papel da internet é poderoso, mas secundário", diz Guilherme.

Por essa via secundária o diretor Esmir Filho passou em 2006, quando seu vídeo "Tapa Na Pantera", um monólogo no qual uma senhora divaga sobre os efeitos da maconha, obteve dois milhões de acessos no YouTube (hoje, o curta tem seis milhões). Na época, Esmir já tinha recebido o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Kiev, na Ucrânia, com o curta "Ímpar Par" e o de melhor roteiro no Festival de Cannes pelo também curta "Alguma Coisa Assim". Mas foi o vídeo despretensioso postado por um amigo que fez o nome do diretor circular entre o grande público.

"A internet possibilita obter a resposta de outro tipo de consumidor, que não está na sala de cinema, mas no espaço privado, disposto a dar seu feedback de forma instantânea", diz Esmir, que após "Tapa Na Pantera" disponibilizou novos trabalhos na web. "É uma vitrine que permite que o realizador explore outro circuito de comunicação".

Em seu discurso no Your Film, David Victori falou em "filtro", mas também em "referências" e como elas são o grande trunfo dos realizadores audiovisuais em um momento em que tudo parece já ter sido transformado em imagem. "Sites como o Youtube ou o Vimeo não podem conter todas as cenas do mundo, mas são paisagens globalizadas. Diferentes estéticas estão disponíveis para consulta", explica o diretor, em entrevista por telefone.

Victori, que como prêmio no Your Film prepara-se para dirigir uma série para ser exibida exclusivamente no YouTube, acredita que seja o contato com as "imagens do mundo" que eleve o papel da internet na trajetória de quem busca carreira no cinema. "Como pesquisa de cenas, temáticas e personagens, a web e os festivais são equivalentes. A internet é uma mostra de audiovisual que podemos acessar a qualquer momento".

