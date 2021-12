Fenômeno cearense chega aos cinemas baianos

Francisgleydisson é um apaixonado pelo cinema. Quando recebe a notícia de que a televisão vai chegar no pequeno município de Pacatuba, ele vai até lá com a esposa e o filho para abrirem um cinema e não deixar a sétima arte morrer na região. É essa história que move Cine Holliúdy, filme cearense do diretor Halder Gomes, que chega aos cinemas baianos nesta sexta-feira, 30.

Para o público entender o "cearensês" falado em Cine Holliúdy, Halder recorreu ao recurso das legendas, transformando o filme no primeiro nacional legendado. "Se você ouvir dois cearenses conversando, ninguém entende nada. Mantive os termos para manter a veracidade e o contexto do local onde o filme se passa.", explicou o diretor que esteve em Salvador para o lançamento do filme.

Nas primeiras exibições que fez sem o recurso, as pessoas não entendiam o que era falado. "Mas o filme foi exibido na Tailândia sem legendas e o povo de lá entendeu tudo", brincou o cantor Falcão, que interpreta um cego no longa, e também esteve na capital baiana para divulgar a produção.

Quando escolheu o elenco, o nome que já estava garantido foi o de Edmilson Filho, que também estrelou o curta-metragem Cine Holiúdy - O Astista Contra o Cabra do Mal, gravado em 2004. "Ele tinha um talento muito grande. Fazia shows de rua e participou de eventos que revelaram comediantes como Tom Cavalcante", contou Halder. Os dois se conheceram no tatame. Edmilson aprendeu taekwondo com Halder, que é mestre na arte marcial e era dono de uma academia.

Ele também queria usar comediantes cearenses, como Falcão e João Neto, e atores de fora do Estado. Foi aí que surgiram o carioca Roberto Bomtempo, que vive o prefeito de Pacatuba, Angeles Woo, filha do diretor chinês John Woo, em rápida participação, e Fiorella Mattheis, a musa do cinema no longa.

A escolha desta última foi curiosa. O diretor colocou no Google o termo "loira gostosa" e a foto que mais apareceu foi a da atriz. "Pelo nome, achei que fosse de fora do país. Quando vi que era brasileira, fiz logo contato e ela se amarrou em participar do filme", contou Halder.

Fenômeno de público

Tanto quanto a qualidade do filme, o que chamou a atenção foi o sucesso que Cine Holliúdyfez nas bilheterias cearenses, e chamou a atenção de jornais do país e do mundo. O longa teve, no fim de semana de estreia, uma média de público de 2.702 pessoas por sala.

Para se ter uma idéia do que esse número representa, Tropa de Elite 2, o filme com maior bilheteria nacional, teve média de 1.800 pessoas por sala na estreia. Titanic, a maior bilheteria do cinema mundial, teria que lotar todas as salas no fim de semana em que estreou, em 1997, para bater esse número de Cine Holliúdy.

E o crescimento não parou. Na segunda semana, quando é comum uma queda de público, o filme obteve um crescimento de 30%. "A gente ajudou até Wolverine. O público queria ver a gente, mas as salas estavam lotadas, então iam ver o blockbuster", afirmou Halder. Os shoppings de Fortaleza já colocavam o cartaz "ingressos esgotados" nos estacionamentos.

A estratégia de lançar o filme só no Ceará, para depois percorrer o país, foi de Halder, que é formado em administração e pós-graduado em marketing. Quando lançou o curta nas locadoras, em 2004, obteve o mesmo sucesso que Matrix Revolutions, o blockbuster da época. "Vi que tinha um público ansioso por se ver na tela, mas não chegava nada com autenticidade suficiente", lembrou.

Autobiográfico

Muito do que se vê no filme foi vivido pelo diretor, que passou a infância em Senador Pompeu, interior do Ceará. "O cinema era tudo para a gente.", contou Halder. Na década de 70, muitos filmes que chegavam ao interior do Brasil eram de artes marciais ou com Bruce Lee como protagonista.

"A primeira vez que fui ao cinema, já em Fortaleza, foi para assistir Branca de Neve e Os Sete Anões. Achei tudo estranho. Fiquei me perguntando: Cadê os chineses? Eu pensava que todo filme tinha que ter chinês. Foi um sacrifício assistir aquilo ali.", revelou Gomes que, apesar de gostar de longas de pancadaria na infância, assiste todo tipo de filme hoje em dia e tem o drama romântico Amor Sem Fim (1981), de Franco Zefirelli, como o que mais gosta.

Halder Gomes, que começou a carreira no cinema como dublê de lutas em Los Angeles, já tem dois projetos engatilhados, ambos de filmes de ação, que já contam com a distribuição da Downton Filmes, a mesma de Cine Holliúdy.

Um dos filmes de ação terá Edmilson Filho como protagonista e vai mostrar a vida de lutadores que se aposentam e começam a ir para o interior para procurar desafiantes entre os moradores. Outro projeto do cearense é um drama chamado Vermelho Monet. "Esse é diferente de tudo que já fiz na vida. É muito denso, então estou dando mais um tempinho para tirá-lo do papel", completou o diretor.

