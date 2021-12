Feira de São Joaquim vira cinema ao ar livre

Um cinema ao ar livre, aberto ao público, vai movimentar a Feira de São Joaquim, em Salvador, na próxima terça-feira, 4 de abril, às 19 horas.

Um saveiro ancorado na Baía de Todos-os-Santos, com velas abertas, servirá de tela de projeção para exibição do trailer do documentário Pitanga, e dos curtas A Feira - Patrimônio Imaterial e O Velho Rei.

O evento integra as ações de lançamento do documentário, que estreia em Salvador e nos cinemas de todo o Brasil no dia 6 de abril.

Com direção de Beto Brant e Camila Pitanga, o filme retrata a trajetória de vida do ator Antonio Pitanga e a sua importância para o cinema nacional. A entrada para o evento é gratuita.

