Fãs lotam cinemas em SSA para ver final da saga Crepúsculo

Sucesso mundial de bilheteria, a estreia do blockbuster final da Saga "Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2" atraiu milhares de fãs, a maioria adolescentes, para as salas de cinema de Salvador nesta quinta-feira, 15.

Somados assentos disponíveis em cada uma das 24 salas de projeção que exibiram a película na capital, nada menos do que 6.508 lugares foram preenchidos a cada 2h30 de apresentação.

O quarto e último filme da série finda a sequência da história de amor do casal de vampiros mais famoso da atualidade, encarnados pelos personagens Isabella Swan (Kristen Stewart) e Edward Cullen (Robert Pattinson).

Histeria - No Shopping Iguatemi, que colocou cinco salas para exibir o episódio, a histeria dos fãs era percebida pelos gritos dos adolescentes frenéticos, toda vez que o acesso às salas do cinema era liberado.

A sessão que a estudante de engenharia civil Lorena Pianco, 19, seria aberta às 19h, mas, para não perder o lugar na estreia, a jovem se antecipou em três horas. "Fomos os segundos a chegar na fila da bilheteria", vangloriou-se o irmão dela, o também estudante Marco Antônio, de 15 anos, que não escondia a ansiedade para saber o desfecho da trama.

Vestida a caráter, de camisa preta, estampada com uma foto do casal de vampiros, Lorena coleciona os quatro livros da série: Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer.

"Não gostei muito do final da primeira parte de Amanhecer, mas vamos ver se esse episódio me surpreende", disse Lorena, com ares de crítica cinematográfica.

Veja os horários de exibição de "Amanhecer - Parte 2" no Cineinsite.

adblock ativo