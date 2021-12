Fãs ganham segundo trailer de Deadpool; assista

Aproveitando o clima de natal, a Fox presenteou, na madrugada desta sexta-feira, 25, os fãs de Deadpool com o segundo trailer do filme do anti-herói tagarela.

Com estreia mundial marcada para 11 de fevereiro, o novo trailer traz cenas inéditas com muita violência, humor negro, além de bastante sangue - lembrando que o filme é para maiores de 18 anos.

O longa conta a história da origem do ex-agente das Forças Especiais, Wade Wilson (Ryan Reynolds), que depois de ser submetido a um experimento que o deixa com poderes de cura acelerada, ele adota o alter ego de Deadpool.

Além de Reynolds, o filme também ter á participações de outros heróis conhecidos, como a dos X-Men Colossus (Andre Tricoteux) e da Negasonic (Brianna Hildebrand).

