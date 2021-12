Fãs de Salvador celebram os 30 anos de O Retorno de Jedi

Há 30 anos atrás, em uma galáxia muito distante.... com O Retorno de Jedi, chegava ao fim a primeira trilogia da cinesérie Star Wars. O lançamento do longa foi no dia 25 de maio e, neste sábado, 25, os fãs da série vão se reunir às 16h no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura - Salvador Shopping) para celebrar a data.

A Fox Home Entertainment liberou, e o Conselho Jedi Bahia vai exibir a versão original do filme, sem remasterizações e adições feitas por George Lucas em edições especiais do longa. Para participar, basta levar 1kg de alimento não perecível. O público vai participar de sorteios de brindes.

Em O Retorno de Jedi, Luke Skywalker e a Princesa Leia precisam viajar a Tattoline para libertar Han Solo, preso por Jabba, The Hutt. Após completar a missão, eles se aliam à uma tribo para combater as forças imperiais em Endor.

O Imperador e Darth Vader conspiram sobre como atrair Luke para o lado negro da força, e o jovem Skywalker está disposto a reviver o espírito Jedi em seu pai, o vilão Darth Vader. "Não o considero o melhor da trilogia original, e sim, O Império COntra-Ataca, mas O Retorno de Jedi fecha a série muito bem e com dignidade", afirmou João Marcelo Borges Cunha, presidente do Conselho Jedi Bahia.

Confira algumas curiosidades sobre O Retorno de Jedi:

- Steven Spielberg foi o primeiro diretor que George Lucas queria ver na direção de O Retorno de Jedi, mas Spielberg fazia parte do Sindicato dos Diretores e não poderia participar das filmagens;

- Os cineastas David Lynch e David Cronenberg também foram cotados para dirigir o filme, que acabou nas mãos de Richard Marquand;

- O filme foi gravado em Yuma, no Arizona. Para evitar que os fãs fossem até o local, a produção dizia que filmava o terror "Blue Harvest". A encenação teve até direito a camisas e bonés para dar veracidade ao fato.

- Harrison Ford sugeriu que o personagem dele, Han Solo, se sacrificasse para salvar os amigos, mas George Lucas rejeitou essa ideia;

- O filme seria chamado "A Vingança dos Jedi", mas como os Jedi eram pessoas justas, não ficaria bem eles irem em busca de vingança;

- Yoda confirma para Luke que Vader é o pai dele. Isso aconteceu após George Lucas ouvir psicólogos durante as filmagens e ouvir deles que se não tivesse um personagem "do bem" confirmando a história, crianças de até 12 anos iriam acreditar que Darth Vader estava mentindo;

- Antes das alterações feitas por George Lucas anos depois do lançamento, esse foi o primeiro filme da série que foi falado o nome verdadeiro de Darth Vader, Anakim;

- Apesar de serem conhecidos como Ewoks, os personagens da tribo que ajudam os rebeldes nunca são chamados durante o filme, mas o nome estava presente no roteiro e nas centenas de produtos que renderam milhões a George Lucas;

- Os Ewoks ganharam um desenho animado e um filme solo, o Caravana da Coragem, que já passou muito na Sessão da Tarde;

- O idioma falado pelos Ewoks era formados pelo dialeto Tagalog, das Filipinas, e Kalmuck, utilizada na China Central;

- Há rumores de que a cena de casamento entre a princesa Leia e Han Solo foi filmada, mas descartada do corte final do filme;

- O Retorno de Jedi foi a maior bilheteria de 1983;

Fonte: IMDB e João Marcelo Borges Cunha (Conselho Jedi Bahia)

Assista ao trailer original do filme

Bruno Porciuncula Fãs de Salvador celebram os 30 anos de O Retorno de Jedi

Assista à uma chamada do filme na Tela Quente, da Rede Globo, em 1988

