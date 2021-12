O Coringa de Jared Leto não ganhou muito espaço na versão de Esquadrão Suicida que chegou aos cinemas em agosto deste ano. Fãs do ator, do personagem e de ambos supunham que grande parte das cenas cortadas dos cinemas estariam na edição estendida do filme, lançada em DVD e Blu-Ray. Erraram.

A participação de Leto como Coringa gerou expectativa por aparentar mostrar uma versão diferente, maníaca e imprevisível do personagem que já foi encarnado nos cinemas por nomes como Jack Nicholson e Heath Ledger.

E, depois de tanto burburinho criado por imagens de divulgação de Leto como o personagem e cenas em trailers e comerciais, a participação do personagem foi apequenada. Muitas das cenas vistas em vídeos anteriores, por exemplo, não foram usadas em nenhuma das versões dos filmes.

Fãs decidiram, então, reunir algumas das imagens em um vídeo que mostra mais do personagem.

Pedro Antunes | Estadão Conteúdo Fãs compilam cenas cortadas do Coringa de Jared Leto

