Fãs assediam astros na estreia do último "Crepúsculo"

Milhares de fãs alucinados se aglomeraram na noite de segunda-feira, 12, em torno do tapete preto pelo qual os astros de "Crepúsculo" passaram na pré-estreia mundial do último episódio da série, "Amanhecer - Parte 2".

Mais de 2.200 fãs do mundo todo passaram vários dias acampados no centro de Los Angeles para terem a oportunidade de ver Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner e outros atores da série vampiresca. A produtora Summit preparou uma série de atividades e a exibição dos filmes anteriores da série para esse grupo.

No quinto episódio da série, a humana Bella Swan (Stewart) e o vampiro Edward Cullen (Pattinson) são obrigados a proteger sua filha de um grupo de outros vampiros.

Stewart, que finalmente pode dar vazão ao seu lado mais "selvagem" ao interpretar Bella como vampira, disse esperar que as pessoas curtam a transformação da sua personagem no último filme.

"Bella se empenhou muito para chegar ao ponto onde eles podem ter tudo, e é divertido estar lá. Ela sempre foi humana, mas, agora que não é mais, vocês estão totalmente na terra dos vampiros, e é divertido demais", disse Stewart à Reuters.

Os principais participantes do elenco deram autógrafos e tiraram fotos com os leais fãs que encararam o frio dos últimos cinco dias à espera da pré-estreia. Pattinson disse torcer para que a audiência goste do episódio de encerramento.

"Espero que eles sintam que os respeita, porque acho que sob muitos aspectos é isso que estávamos pensando quando o fizemos", disse o ator.

Lautner, que interpreta o lobisomem Jacob, disse que está triste de se despedir da série e do seu personagem.

"Estou me sentindo fantástico, triste, emotivo, há muitas coisas acontecendo dentro de mim agora, mas estou apenas tentando absorver todo momento, porque isso significa o mundo para mim."

Além do trio principal, outros atores da série participaram da sessão, junto com o diretor Bill Condon e a escritora Stephenie Meyer, autora dos romances que deram origem à série.

Ela disse que vai sentir falta de ver Stewart, Pattinson e Lautner dando vida aos seus personagens.

"É realmente ótimo vê-los crescer, particularmente Kristen, porque a personagem dela acaba evoluindo muito neste filme, e vê-la ser toda poderosa e realmente chegar aonde a personagem sempre teve de ir, ser a mais feroz das ferozes, foi realmente recompensador para mim", afirmou a escritora.

