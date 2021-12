Farsa nos bastidores da política italiana

Misto de drama e comédia que se desdobra pelos caminhos da farsa política, algo que o cinema italiano sabe dar conta como nenhum outro no mundo, Viva a Liberdade, de Roberto Andò, traz de volta às telas o ator Toni Servillo, recentemente aclamado pelo papel do escritor que vive uma doce vida em A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino, Oscar de melhor filme estrangeiro.



Servillo interpreta o senador em crise Enrico Olivieri, também secretário do partido de oposição, que sofre com as críticas e resolve dar um tempo, diante das pressões e de um quadro de depressão pessoal. Sem que ninguém saiba, ele vai se exilar em Paris, na casa de uma antiga namorada, Danielle (Valeria Bruni Tedeschi), deixando seus pares atônitos.



A solução encontrada pelo assessor Andrea Bottini (Valerio Mastandrea) e a mulher dele, Anna (Michela Cescon), é chamar para ocupar o lugar o irmão gêmeo de Enrico, Giovanni Ernani, um ex-professor e filósofo brilhante que acaba de receber alta de um hospital psiquiátrico. Um dos grandes atores italianos do momento, Servillo, que viveu um ministro em O Divo, também de Sorrentino, e fez A Bela Que Dorme, de Marco Bellocchio, coloca o filme no bolso interpretando o papel duplo.



Narrativa simples, que se bifurca em dois grandes segmentos acompanhando Olivieri e Ernani, Viva a Liberdade se sustenta como história que se ambienta nos bastidores do legislativo italiano do momento para se ampliar para um estudo sofisticado de comportamentos. De comportamento histriônico, bon vivant e de bem com a vida, o novo senador vai operar uma mudança nos rumos do partido, ao mesmo tempo em que instaura uma nova consciência política e filosófica no meio em que vive.



Roberto Andò adapta para o cinema seu próprio romance, Il Trono Vuoto. Com Viva a Liberdade, indicado em várias categorias, ganhou o David di Donatello de roteiro - além de ator coadjuvante para Mastandrea -, escrito em parceria com Angelo Pasquini. Traz de volta em uma clave mais particular e intimista, guardadas as proporções, o sentido de duplicidade contido na obra de Kurosawa, de Os Sete Samurais a Yojimbo, magnificamente refletido nos descaminhos do pária que substitui o rei em Kagemusha - A Sombra do Samurai.



Ao mesmo tempo, revive uma espécie de época de ouro do cinema italiano, marcada por um sem-número de cineastas ocupados em refletir a sociedade italiana em seus mais diferenciados valores. Nomes que vão de Mário Monicelli a Elio Petri, entre os mais conhecidos, como Bernardo Bertolucci e o próprio Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, imbuídos de um sentimento humanista bem particular, para além da política dos partidos, que se notabilizaram por trafegar magnificamente pelo drama, a comédia e a tragédia.

