O filme Elysium ainda não estreou nos Estados Unidos, mas já teve uma prémiere para convidados na noite de quarta-feira, 7. O crítico Manohla Dargis, do New York Times, gostou do filme, dizendo que o diretor Neill Blomkamp "tem o dom de transformar algo antigo e familiar em uma coisa totalmente nova". Quando fala do personagem Spider, de Moura, o crítico escreve: "Fantástico".

Moura vive "chefe do submundo" - uma mistura de revolucionário e um traficante de humanos - que ajuda as pessoas a entrarem ilegalmente em Elysium, uma estação espacial construída pelo homem onde só os muito ricos podem viver. Ele acaba ajudando Max (Matt Damon) a entrar na estação.

No filme, o ano é 2159. As pessoas na Terra estão desesperadas para escapar da criminalidade e da pobreza do planeta, e precisam desesperadamente da assistência médica de ponta disponível em Elysium - mas alguns residentes da estação querem preservar o estilo de vida luxuoso dos seus cidadãos. O único homem com alguma chance de trazer igualdade a esses mundos é Max, que precisa urgentemente chegar a Elysium.

Ainda fazem parte do filme Alice Braga, Jodie Foster e Diego Luna. Elysium estreia no Brasil no dia 20 de setembro.

Assista ao trailer:

Da Redação "Fantástico", diz crítico americano sobre Wagner Moura

adblock ativo