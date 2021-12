Famosos lamentam a morte do ator de Velozes e Furiosos

A notícia da morte de Paul Walker, ator dos filmes Velozes e Furiosos, deixou muitos artistas surpresos e alguns lamentaram a fatalidade nas redes sociais.

Vin Diesel, seu companheiro nas telonas, comentou o sucesso dos filmes que fizeram juntos: "Meu irmão e eu .... nós buscamos as estrelas juntos .... e alcançamos mais do que jamais esperava que podíamos com Velozes e Furiosos".

Em outra postagem, ele expressou seus sentimentos: "Embora eu esteja com o coração totalmente partido por perder um irmão .... Sinto-me honrado e abençoado por ter conhecido um cara tão maravilhoso".

O lutador brasileiro Anderson Silva também lamentou a morte do ator. "Eu era um grande fã de Paul Walker. Gostaria de enviar minhas orações mais sinceras à sua família. Um grande ator ..." escreveu.

O cantor Usher escreveu "RIP (descanse em paz) Paul Walker ... nossas orações vão para sua família e amigos".

adblock ativo