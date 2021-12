"Faço mais por querer que dê certo", diz Cauã Reymond

Astro do cinema e da televisão, Cauã Reymond tem investido em papeis mais desafiadores no cinema. Seu personagem em Reza a Lenda é figura marcante. Também assume aqui o posto de coprodutor do filme. O ator conversou com nossa equipe. Confira:

Desde que você recebeu o roteiro, como foi a construção desse universo?

Vi o primeiro tratamento do roteiro em 2009 e ainda era muito próximo da linguagem da graphic novel - algo que eu consumi muito quando era pré-adolescente. O Homero chamou outros roteiristas para ajudar, e nós fomos construindo esse universo, tentando entender como podíamos transpor um lugar muito fictício para a realidade.

Como você define hoje o filme?

Eu gosto muito da definição do Serginho Groisman. Ele fala que nosso filme é uma mistura de Easy Rider, com Mad Max e Deus e o Diabo na Terra do Sol. E faz muito sentido. Tem a aridez do ambiente, a aventura e o easy going com uma trilha sonora que nos aproxima muito do universo pop.

Qual o maior desafio em fazer o Ara?

O meu personagem é muito silencioso. O maior desafio, algo que eu discuti muito com o Homero, é que eu achava que ele precisava de um momento de explosão, de se conectar com o que tava acontecendo através da expressão verbal.

Qual foi sua participação como coprodutor?

Eu participo da captação de recurso, das reuniões com os patrocinadores e de grande parte do processo. Mas quando o projeto estarta, eu saio. Faço esse tipo de projeto menos pela grana e mais por querer que dê certo, pelo ideal de fazer algo diferente para o público.

E que também é diferente da televisão.

Com certeza. O cinema me proporcionou muito isso. Na televisão, principalmente na novela, você tem um case, ou é o mocinho, o mal ou um cafajeste. Mas quando você sai da novela, você procura outros tipos de personagens.

Quais seus novos projetos?

Eu quero muito levantar o Dom Pedro I, um projeto com direção da Laís Bodanzky. A ideia é rodar no final desse ano ou começo de 2017. E nesse eu sou produtor.

