Facine inicia primeira edição a partir desta quinta-feira

Quando começou a pesquisar e olhar para os festivais de cinema feitos na Bahia, o agente cultural Alan Lobo percebeu que não havia no estado nenhum desses eventos voltados para as questões do meio ambiente. É assim que nasce o Facine – Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina, que inicia sua primeira edição a partir desta quinta-feira, 1º, e segue até 10 de abril, em formato online e gratuito.

O festival tem caráter nacional porque reúne filmes de vários lugares do país, no intuito de destacar a produção audiovisual que aborda temas socioambientais. Mas o evento é feito a partir da Chapada Diamantina, em uma articulação de alguns cineclubes que já funcionam ali no território, exibindo filmes com essa temática.

“Tem tudo a ver o Facine ser realizada na Chapada Diamantina porque ela é conhecida pelo Parque Nacional, pelos atrativos turísticos, pela beleza das paisagens e é também um local onde se discute muito as questões ambientais”, observa Lobo, que está à frente da direção do festival.

Ele próprio é membro de um cineclube na região, e foi a partir da participação nestes círculos e dos debates em relação à exibição dos filmes de cunho ambientalista que nasce a proposta do Facine. “A gente buscou uma articulação com outros cineclubes da Chapada, juntar os trabalhos e daí construir um festival. Tudo se deu a partir dessa articulação de cineclubes”, pontua Lobo.

Tanto é que a programação do Facine é dividida em mostras, cada qual com um recorte específico de filmes, também selecionados por certas proximidades temáticas. As mostras ganham os nomes das localidades da Chapada de onde provém cada um dos cinco cineclubes parceiros e que foram responsáveis pela curadoria dos filmes.

São eles: o Cine Caeté, do Capão; o Cine Fruto do Mato, de Lençóis; o cineclube Eldorado, de Palmeiras; o Coletivo Lumiarte, de Ibicoara; e o Cine Escola Carlitos, de Igatu.

“Como curador geral, eu fiz uma pré-seleção de filmes e passei para as representantes de cada um dos cineclubes – vale lembrar que todos eles são coordenados por mulheres. É a partir da experiência e dos próprios temas com que cada cineclube já trabalhava em sua localidade que foi construída a seleção de cada mostra”, explica Lobo.

Rio de vozes, de Andrea Santana e Jean-Pierre Duret

Programação

O Facine terá cerimônia de abertura desta quinta, 19h, no canal da TV Uneb Seabra, no YouTube, instituição parceira do festival. Depois disso, entra no ar o filme de abertura, o longa-metragem Chão, de Camila Freitas. Ela é baiana, mas realizou o filme em Goiás, sobre as lutas do Movimento Sem Terra (MST) na região e trata das questões fundiárias no Brasil.

O filme de abertura fica no ar por um período de 48 horas. Já os demais filmes do festival ficam disponíveis a partir da manhã do dia 2 de abril, sexta-feira, e seguem no ar até o final do festival. Toda a programação pode ser acessada através do site www.facine.art.br.

Outros destaques da mostra são filmes como a produção baiana Rio de Vozes, de Andrea Santana e Jean-Pierre Duret, que atravessa o sertão brasileiro nas proximidades do Rio São Francisco para observar e conversar com as pessoas que vivem às suas margens. Descarte, por sua vez, dirigido por Leonardo Brant, trata de pessoas que utilizam o lixo e resíduos descartados para transformá-los em produtos de design, inovação e arte.

Há lugar também para nomes veteranos do cinema, como é o caso do mestre Orlando Senna, presente com o filme Idade da Água, que investiga as lutas sobre o controle das reservas aquáticas da Amazônia por forças estrangeiras. Senna é um nome fundamental para o cinema brasileiro e é cria da Chapada Diamantina, nascido na cidade de Lençóis.

O Facine destaca também curtas-metragens, indo do poético Pattaki, de Everlane Moraes, até o combativo Reduto, de Michel Santos. Filmes de temática indígenas também marcam boa presença no evento, casos dos filmes Diriti de Bdè Burè, de Silvana Beline, sobre uma ceramista da tribo Karajá; o média-metragem Terras Brasileiras, de Dulce Queiroz, sobre a demarcação de território indígena; e o curta de animação Mãtãnãg, A Encantada, dirigido por Shawara Maxakali e Charles Bicalho.

Heróis do fogo

Outro destaque da programação é o longa-metragem Guerreiros da Chapada. Este é o único filme do evento que foi realizado na Chapada Diamantina, por um diretor local. O realizador Aragonez Fagundes mora na cidade de Morro do Chapéu e é estudante do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

O documentário mostra o difícil trabalho dos Brigadistas Voluntários da Chapada Diamantina, grupo que combate incêndios na região em defesa do meio ambiente. O tema se mostra imprescindível atualmente por conta dos incêndios que tomaram o território nos últimos dias.

“Eu acompanhava pela TV e pelas redes sociais o trabalho dos bombeiros militares no combate aos incêndios. Eu sei da importância das brigadas voluntárias e achei que faltava falar mais sobre isso, daí resolvi fazer esse filme”, afirma o diretor que é também um brigadista voluntário.

A partir do dia 5 até o dia 9 de abril, sempre às 19h no canal de YouTube da TV Uneb Seabra, haverá uma live sobre cada uma das mostras que compõem o festival, com a participação dos curadores e também dos diretores e diretoras dos filmes. Vale destacar que a live do dia 7 terá a participação especial do pensador indígena Ailton Krenak.

