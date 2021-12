Fábio Porchat dubla personagem de nova animação da Disney

O ator, humorista e apresentador Fábio Porchat irá dublar um dos personagem de nova animação da Disney, Frozen - Uma Aventura Congelante. Ele dará voz ao boneco de neve Olaf, que gosta de dar abraços calorosos e tem uma visão inocente do mundo.

Na animação, Olaf cruzará o caminho da protagonista Anna em sua jornada épica para encontrar a sua irmã Elsa. Anna precisa que a irmã pare o inverno eterno que ela provocou acidentalmente em todo o reino de Arendelle. Em sua luta contra os elementos da natureza, Anna também tem a seu lado um rude homem da montanha chamado Kristoff e a sua leal rena Sven.

O filme que chega em 3D aos cinemas no dia 3 de janeiro é inspirado no conto The Snow Queen, de Hans Christian Andersen. A direção é de Chris Buck (Tarzan, Tá Dando Onda) e Jennifer Lee (roteirista de Detona Ralph), com produção de Peter Del Vecho (Winnie The Pooh - O Filme, A Princesa e o Sapo). A trilha sonora é assinada pelo vencedor do prêmio Tony® Robert Lopez (The Book of Mormon, Avenue Q) e por Kristen Anderson-Lopez (In Transit).



Assista o making of produzido com Fábio Porchat no dia da dublagem:

