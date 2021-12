J.J. Abrams, diretor de "Star Wars: Episode VII", convidou nesta quarta-feira, 21, os seguidores da saga a contribuir para a campanha "Force for Change", cujo objetivo é arrecadar fundos para a Unicef, e assim entrar em um sorteio que terá como prêmio rodar uma cena do novo filme.

"Force for Change", uma iniciativa criada pela Disney, Lucasfilm e a produtora de Abrams, Bad Robot, destinará o dinheiro arrecadado aos laboratórios e programas de inovação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), dos quais se beneficiam as crianças com menos recursos do mundo.

A Disney destinou um milhão de dólares para contribuir para seu lançamento e agora Abrams encoraja os seguidores da franquia a participar diretamente na causa através do portal "omaze/StarWars" para ter a oportunidade de participar da filmagem do longa.

Os participantes que doarem US$ 10 através dessa plataforma entrarão automaticamente no sorteio que decidirá o ganhador dessa oportunidade única.

A campanha vai desta quarta, 21, até o dia 18 de julho.

O ganhador do sorteio e um acompanhante viajarão para Londres com todas as despesas pagas e terão acesso ao set de filmagem como convidados de Abrams; também poderão conhecer o elenco do filme e, o melhor, serão transformados em personagens do filme para aparecer em uma cena.

"Os admiradores de 'Star Wars' são alguns dos tipos mais apaixonados e comprometidos do mundo", disse Abrams em um vídeo feito em Abu Dhabi, onde começou a produção.

"Estamos entusiasmados de oferecer a oportunidade de comparecer (à filmagem) e serem nossos convidados especiais em 'Star Wars: Episode VII'. Estamos ainda mais entusiasmados com o fato de que ao participar da campanha, crianças do mundo todo serão ajudadas através de nossa colaboração com a Unicef", acrescentou.

Confira o vídeo:

Agência EFE Fã poderá participar do novo filme de Star Wars

