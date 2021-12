Os filmes 'Extraordinário' e 'Fala Sério, Mãe!' terminaram 2017 atingindo uma nova marca. Isso porque os longas superaram a bilheteria do clássico 'Star Wars - Os Últimos Jedi'.

'Extraordinário', dirigido por Stephen Chbosky, passou a ser o mais visto desde a última semana, segundo o site Adoro Cinema.

Já 'Fala Sério, Mãe!', que tem participação de Larissa Manoela e Ingrid Guimarães, é o segundo mais visto, com o registro de quase 600 mil espectadores. Confira o resultado completo das bilheterias no Brasil.

Larissa Manoela e Ingrid Guimarães no filme "Fala Sério, Mãe!" (Foto: Divulgação)

>> Sinopses

Extraordinário

Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele pela primeira vez frequentará uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.

Da Redação 'Extraordinário' e 'Fala Sério, Mãe!' superam bilheteria de 'Star Wars - Os Últimos Jedi'

Fala Sério, Mãe!

Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

Da Redação 'Extraordinário' e 'Fala Sério, Mãe!' superam bilheteria de 'Star Wars - Os Últimos Jedi'

adblock ativo