O ator Lázaro Ramos não poderá acompanhar de perto a primeira exibição do filme "Tudo que aprendemos juntos" em Salvador, sua terra natal, mas mandou um recado para o público. Confira o vídeo abaixo:

Da redação Exclusivo: Lázaro Ramos convida para filme em Salvador

O longa será exibido nesta quarta-feira, 28, às 20h, em três sessões gratuitas, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, abrindo o XI Panorama Internacional Coisa de Cinema.

Na Sala 1, a exibição será acompanhada pelo diretor Sérgio Machado, os jovens atores Kaique Santos e Elzio Vieira, e o produtor Fabiano Gullane, que conversarão com o público ao final. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria a partir das 18h. Cada pessoa pode pegar até duas entradas.



Nas telas, o Lázaro encarna o jovem violinista Laerte, que após anos de ensaio tem uma crise nervosa na audição para integrar a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Sem alternativas, ele acaba ensinando música em Heliópolis, comunidade marcada pela violência em São Paulo. Mesmo tendo de lidar com traficantes que dominam o lugar, ele busca novas maneiras de dar aula, enquanto também resgata o prazer de tocar.



O longa-metragem é inspirado na peça teatral "Acorda Brasil", escrita por Antônio Ermírio de Moraes, que por sua vez mirou na trajetória do Instituto Baccarelli, que deu origem à Sinfônica de Heliópolis.

