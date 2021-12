Excesso de explicações prejudica ritmo de Assassin´s Creed

A tarefa não era fácil. Adaptar uma história na qual um homem da atualidade tem acesso à um equipamento que invade a memória ancestral dele e o leva, como uma máquina do tempo, para o passado em busca de um artefato que tira o livre-arbítrio da humanidade, a deixando à mercê de um ditador.

Ufa. É isso basicamente que é Assassin´s Creed, longa que já está nos cinemas e foi baseado em uma excelente franquia de jogos de video game e livros.

O ator alemão Michael Fassbender (Bastardos Inglórios e X-Men: Primeira Classe) protagoniza a obra na pele de Cal Lynch, que é raptado pela empresa Abstergo, companhia comandada pelos famosos Templários.

O antepassado de Cal, Aguilar, é do credo dos Assassinos e sabe onde esta a Maçã do Éden, que dará o poder a quem o possuir. Cal então faz uma viagem ao passado até a Espanha do Século XV e acaba conhecendo mais sobre a própria família.

Muita explicação

Pelo parágrafo anterior, deu para perceber que explicar tudo isso em quase duas horas de filme, e ainda desenvolver personagens, é praticamente impossível.

São esses os problemas do filme. Muita explicação e nada de desenvolvimento de Cal - que não é simpático, não nos fazendo nem se importar muito com ele.

Michael Fassbender até se esforça, mas os dois personagens principais são mal elaborados, algo fatal para um filme de aventura. O passado serve basicamente para a ação - que são muito bem coreogragadas, assim como o game -, mas Fassbender não fala nem cinco frases em espanhol durante as cenas.

O filme tem uma fotografia muito escura, o que é péssimo ainda mais quando se assiste em 3D - ou seja, vá ver no bom e velho 2D mesmo.

Uma pena que um material rico dos games tenha se tornado um filme sem alma. E como foi mal de bilheteria pelo mundo, tendo arrecadado US$ 31 milhões - e custado R$ 135 milhões - dificilmente haverá a sequência planejada se passando na Chicago dos anos 30.

