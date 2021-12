Ex-MasterChef e youtuber vão dublar no filme 'Kung Fu Panda'

Participar do reality culinário MasterChef (Band) rendeu bons frutos para chinesinha Jiang Pu, 26. A cozinheira vai participar do novo filme do "Kung Fu Panda", que chega às telonas brasileiras no dia 3 de março.

Além de Jiang, o youtuber Christian Figueiredo, que comanda o canal "Eu Fico Loko", participará da produção. Os dois irão dublar os gansos que fazem parte da aventura.

Outra novidade na dublagem do terceiro filme do "Kung Fu Panda" ficará por conta dos filhos do ator Lucio Mauro Filho, dublador oficial do panda "Po". Os filhos do artistas vão dublar os 'pandinhas' da Vila.

