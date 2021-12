Ex-amante quer filme sobre Pablo Escobar com Javier Bardem

A jornalista colombiana e ex-amante de Pablo Escobar, Virgínia Vallejo, afirmou nesta quinta-feira em uma entrevista à revista "Elenco" que quer levar a vida do falecido chefe do narcotráfico ao cinema com um grupo de cineastas "relacionados com Javier Bardem".

A ex-namorada de Escobar durante quase meia década, que vive sob proteção nos Estados Unidos, revelou que inclusive chegou a se reunir durante duas horas com o ator espanhol. "Ele sabe que a pessoa perfeita para fazer Escobar é ele", disse Vallejo sobre Bardem.

Vallejo afirmou ainda que "há uma opção já assinada com um grupo de produtores e roteiristas relacionada com Javier Bardem" e também existe interesse de um canal de televisão por sua história, mas não só na relação com o chefe do tráfico.

"É minha história antes de Pablo e após Escobar. Não sei, mas acho que serei interpretada por atrizes muito importantes. Não posso dar seus nomes neste momento", acrescentou a apresentadora de notícias mais célebre da década de 80 na Colômbia.

A história entre Vallejo e Escobar remonta uma visita que a modelo e apresentadora fez em 1983 ao sítio do traficante, e, ao final de cinco anos de relação, ela decidiu isolar-se e manter-se em silêncio até 2006, ano em que revelou vários dados e foi protegida em Miami.

