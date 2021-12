Evento reúne fãs de Star Wars em shopping de Salvador

Os fãs de Star Wars vão poder se preparar para o aguardado lançamento do Episódio VII - O Despertar da Força, na quarta-feira, 16, às 00h00. O Star Wars Império Comando Salvador, no Salvador Shopping, vai apresentar palestras, exposição de colecionáveis e interação com cosplays de personagens como o Darth Vader, os Stormtroopers, o Imperial Guard e o vilão Kylo Ren a partir desta terça-feira, 15.

Na terça, a partir das 17h, os visitantes poderão interagir com o Darth Vader, os Stormtroopers, o Imperial Guard e o vilão Kylo Ren que estarão passeando no Salvador Shopping. Já na quarta-feira, 16, os representantes do fã-clube Império Comando da Bahia, vão recepcionar o público a partir das 21h, no hall do Cinemark (Piso L3). A pré-estreia do filme será a 0h.

Na quinta-feira, 17, acontecerá a palestra do Star Wars Império Comando Salvador e exposição de bonecos e miniaturas sobre colecionáveis da Sideshow, Hottoys e Hasbro, no Teatro Eva Herz - Livraria Cultura (Piso L2), às 19h.

Durante o evento, será realizado um painel de discussões sobre o "Despertar da Força", além da apresentação do fã-clube Novo Império 501st Legion e o representante regional, o Império Comando da Bahia - ICBA. Para participar é necessário levar um quilo de alimento não-perecível e um brinquedo que serão doados à Creche Escola O Menino do Dedo Verde. O acesso será por ordem de chegada e mediante a lotação do espaço.

