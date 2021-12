"Eu te amo", diz filha de Robin Williams em mensagem

Zelda Williams, filha de Robin Williams, usou as redes sociais para desabafar e fazer uma homenagem ao pai na madrugada desta terça-feira, 12. "Eu te amo. Eu sinto sua falta. Eu vou tentar continuar olhando para cima", escreveu ela no Twitter, após postar um trecho do livro "O Pequeno Príncipe", do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry.

"E assim será como se todas as estrelas estivessem sorrindo quando você olhar para o céu à noite", dizia um dos trechos.

Robin Williams, um dos atores mais famosos de Hollywood, morreu nesta segunda-feira, 11, aos 63 anos. Autoridades locais informaram que o corpo do ator foi encontrado em sua casa, em Tiburon, na Califórnia, nos Estados Unidos, sem sinais vitais.



A polícia suspeita que a morte foi suicídio por asfixia. Um laudo técnico sobre a causa da morte ainda será divulgado.

