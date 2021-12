''Eu Sou Mais Eu'': Comédia com Kéfera dirigida por Pedro Amorim estreia nesta quinta-feira

Na direção de Pedro Amorim, Kéfera Buchmann retorna aos cinemas vestindo a pele da famosa cantora pop Camilla Mendes em ''Eu Sou Mais Eu'', filme que aborda a ascensão da protagonista, sua relação com seu melhor amigo Cabeça (interpretado por João Cortês) e a construção da sua personalidade baseada em uma adolescência conturbada, marcada pelo bullying e o rótulo de ser ''bizarra''. Com um roteiro bem estruturado e com boas pinceladas de seriedade, o filme prende a atenção pela dinâmica das cenas, pelo retrato nostálgico dos anos 2000 e por incomodar o público com a crueldade do bullying.

Na trama, Camilla Mendes é uma estrela da música pop. Dona dos maiores hits do spotify, com milhões de seguidores no instagram. Sem paciência e cheia de arrogância, tudo que importa é que seu novo single ‘Eu Sou Mais Eu’ seja número um nas paradas. Ao se esbarrar com Drica, personagem de Giovanna Lancelotti, Camilla Mendes deixa claro que não superou traumas ocorridos na adolescência, o que dá a entender que esses resquícios ajudaram a moldar sua personalidade rude e rancorosa. Um dia, ao se deparar com uma fã pitoresca, ela acorda em 2004, tendo que lidar novamente com os mesmo dramas, as provas e trabalhos da escola. O mais complicado mesmo vai ser ela convencer seu melhor amigo, Cabeça de que veio do futuro. Mas, mais do que isso, ela terá que superar os problemas que lhe afetam tanto, até mesmo, anos depois.

Sem promessas, ''Eu Sou Mais Eu'' entrega um roteiro singelo e uma ótima produção de Marcus Baldini. A ideia do filme é entregar uma boa desconstrução da personagem, sobre uma sociedade atual construída na base da toxicidade tecnológica e da intolerância com a autenticidade alheia.

*Sob supervisão de Lhays Feliciano

