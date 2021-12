Ethan Hawke e Denzel Washington juntos novamente em filme

Depois de dividirem a tela em "Dia de Treinamento", Ethan Hawke e Denzel Washington voltam a aparecer na nova versão "Sete Homens e um Destino", informou nesta segunda-feira (2) a revista "Variety" em seu site.

A dupla será dirigida novamente por Antoine Fuqua, o mesmo diretor de "Dia de Treinamento", e o elenco contará ainda com Chris Pratt e Haley Bennett. A produção da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) contará a história de sete pistoleiros de aluguel contratados por camponeses do México para expulsar um grupo de bandidos que os oprime. Nic Pizzolatto ("True Detective") e John Lee Hancock ("Um Sonho Possível") são os encarregados do roteiro.

Na primeira versão, "Sete Homens e um Destino" (1960), do diretor John Sturges, contou com Yul Brynner, Eli Wallach, Steve Mcqueen, Charles Bronson e James Coburn. O filme é, na verdade, uma versão de "Os Sete Samurais" (1954), de Akira Kurosawa, que foi indicado ao Oscar na categoria de melhor trilha sonora.

