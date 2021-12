O projeto Clássicos Cinemark começa a 8ª temporada no próximo dia 4 de julho. Na nova seleção, filmes famosos nos anos 80 como ET - O Extraterrestre (1982), Top Gun - Ases Indomáveis (1986) e O Clube dos Cinco (1985), além de O Silêncio dos Inocentes (1991), Carrie, a Estranha (1976) e Cidadão Kane (1941). A programação vai até 12 de agosto. Cada filme será apresentado três vezes ao longo de uma semana. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou na bilheteria dos cinemas participantes na semana de exibição de cada filme. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no valor do ingresso. Os ingressos têm valor fixo de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia). As sessões acontecem sempre aos sábados, domingos, e quartas-feiras, e os horários de exibição podem ser consultados no Cineinsite As sessões acontecem sempre aos sábados, domingos, e quartas-feiras, e os horários de exibição podem ser consultados no Cineinsite Saiba mais sobre os clássicos: O Silêncio dos Inocentes (118 minutos), de Jonathan Demme - 4, 5 e 8 de julho A agente do FBI Clarice Starling (Jody Foster) recebe um caso em que tem que encontrar e capturar um cruel assassino que arranca a pele de suas vítimas, todas mulheres, e deixa casulos de mariposas dentro de seus corpos. Sem saber muito bem por onde começar, ela procura a ajuda do psicopata Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), condenado por assassinato e acusado de canibalismo. Da redação ET, Top Gun e Clube dos Cinco voltam ao cinema

Cidadão Kane (119 minutos), de Orson Welles - 11, 12 e 15 de julho

O jornalista Jerry Thompson (William Alland) é escalado por seu chefe para investigar a vida de Charles Foster Kane (Orson Welles) após sua morte. O filme então acompanha a trajetória de Kane, um menino pobre que acaba se tornando um grande magnata do jornalismo e um dos homens mais ricos do mundo.

Carrie, a Estranha (98 minutos), de Brian de Palma - 18, 19 e 22 de julho

Carry White (Sissy Spacek) foi criada praticamente isolada da sociedade por sua mãe religiosa, Margareth (Piper Laurie). Depois de caçoar de Carrie com outros colegas, Sue Snell (Amy Irving) se arrepende do que fez e pede a seu namorado, Tommy Ross (William Katt), que convide a garota para a festa do colégio. Chris Hargenson (Nancy Allen), proibida de ir ao baile, prepara uma surpresa para ridicularizarCarrie em público. Ninguém imaginava, no entanto, que a menina tinha poderes paranormais, que usaria em sua vingança.

E.T. - O Extraterrestre (115 minutos), de Steven Spielberg - 25, 26 e 29 de julho

Depois de se perder sozinho na Terra, um alienígena acaba fazendo amizade com Elliott (Henry Thomas). O menino faz de tudo para ajudar o novo amigo e o protege dos agentes do FBI, que querem transformá-lo em cobaia.

Clube dos Cinco (97 minutos), de John Hughes - 1, 2 e 5 de agosto

Depois de quebrarem algumas regras na escola, cinco adolescentes são obrigados a passar o sábado na detenção para escrever uma redação de mais de mil palavras sobre o que eles pensam de si mesmos. Apesar de muito diferentes, conforme o dia passa, os cinco vão se conhecendo melhor e acabam se tornando amigos.

Top Gun: Ases Indomáveis (110 minutos), de Tony Scott - 8, 9 e 12 de agosto

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) é um jovem piloto da marinha americana que participa de um curso da Academia Aérea para se tornar piloto de caça. Lá, ele se envolve com uma das instrutoras, Charlotte Blackwood (Kelly McGillis) e cria uma rivalidade com Ice (Val Kilmer), outro aluno da Academia.

